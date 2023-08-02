Сергеева (Марьина) Лидия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марьин Степан Степанович
Мать: Марьина Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Сергеев Георгий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Вячеслав Георгиевич
Отец ребёнка: Сергеев Георгий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Сергеев Георгий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Альберт Георгиевич
Отец ребёнка: Сергеев Георгий Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Нетрубеж, Колпнянский муниципальный район, Орловская область