Сергеева (Марьина) Лидия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Марьина) Лидия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марьин Степан Степанович

Мать: Марьина Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Сергеев Георгий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Вячеслав Георгиевич

Отец ребёнка: Сергеев Георгий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Сергеев Георгий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Альберт Георгиевич

Отец ребёнка: Сергеев Георгий Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Георгий Архипович

Смерть
Неизвестно
Нетрубеж, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
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