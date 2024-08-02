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Нехорошев Тимофей Миронович

Место рождения

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Нехорошев Мирон Степанович

Мать: Нехорошева Василиса Трифоновна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Василиса Ильинична

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Нехорошева Василиса Ильинична

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Нехорошев Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Нехорошева Василиса Ильинична

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Нехорошева Василиса Ильинична

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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