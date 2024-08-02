Нехорошев Тимофей Миронович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Нехорошева Василиса Ильинична
Рождение ребёнка
1850
Сын: Нехорошев Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Нехорошева Василиса Ильинична
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Нехорошева Василиса Ильинична
Смерть
Неизвестно