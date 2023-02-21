Лиснер Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиснер Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1969

Дочь: Лиснер Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Швец Нина Михайловна

Рождение ребёнка
07.04.1974

Дочь: Лиснер Оксана Василиевна

Мать ребёнка: Швец Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швец Нина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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