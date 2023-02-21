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Лиснер Оксана Василиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1974

Отец: Лиснер Василий

Мать: Швец Нина Михайловна

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