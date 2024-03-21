Розанова (Иванова) Нина Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 20.12.1921
Дата смерти04.06.1978
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.12.1921
Работа или профессия
Неизвестно
санитарный врач
Бракосочетание
11.09.1943
Рождение ребёнка
17.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринюк Юрий Семенович
Работа или профессия
1949
unknown
Работа или профессия
1954
unknown
Развод
03.08.1957
Бракосочетание
18.08.1957
Рождение ребёнка
13.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розанов Лев Сергеевич
Работа или профессия
1960
заведуюущая радиологической лабораторией
Работа или профессия
1970
руководитель радиологического отдела
Смерть
04.06.1978
Похороны
Неизвестно