Розанова (Иванова) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Иванова) Нина Александровна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Около 20.12.1921

Дата смерти

04.06.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

1897 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.12.1921

Отец: Иванов Александр Григорьевич

Мать: Иванова (Ильина) Анастасия Диомидовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
санитарный врач
Бракосочетание
11.09.1943

Муж: Гринюк Юрий Семенович

Рождение ребёнка
17.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринюк Юрий Семенович

Работа или профессия
1949
unknown
Работа или профессия
1954
unknown
Развод
03.08.1957

Муж: Гринюк Юрий Семенович

Бракосочетание
18.08.1957

Муж: Розанов Лев Сергеевич

Рождение ребёнка
13.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розанов Лев Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1960
заведуюущая радиологической лабораторией
Работа или профессия
1970
руководитель радиологического отдела
Смерть
04.06.1978
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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