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Иванов Александр Григорьевич

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Григорий

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 20.12.1921

Дочь: Розанова Нина Александровна

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Диомидовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Диомидовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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