Иванов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Григорий
Рождение ребёнка
Около 20.12.1921
Дочь: Розанова Нина Александровна
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Диомидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Диомидовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно