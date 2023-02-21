Марков Пётр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Пётр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марков Владимир Никифорович

Мать: Маркова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Мария Петровна

Мать ребёнка: Маркова Анна Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Маркова Анна Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Виктор Петрович

Мать ребёнка: Маркова Анна Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Анна Демидовна

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