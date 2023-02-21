Марков Пётр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марков Владимир Никифорович
Мать: Маркова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Мария Петровна
Мать ребёнка: Маркова Анна Демидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Маркова Анна Демидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маркова Анна Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Анна Демидовна