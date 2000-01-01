Маркова (Трантина) Анна Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова (Трантина) Анна Демидовна

Маркова (Трантина) Анна Демидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Мария Петровна

Отец ребёнка: Марков Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Марков Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Виктор Петрович

Отец ребёнка: Марков Пётр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Пётр Владимирович

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