Маркова (Трантина) Анна Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Мария Петровна
Отец ребёнка: Марков Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Марков Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марков Пётр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно