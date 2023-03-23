Бененсон Римма (Мириам) Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бененсон Римма (Мириам) Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подольный Григорий Абрамович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подольный Григорий Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подольный Григорий Абрамович

Смерть
Неизвестно
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