Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1956
Дочь: Утяшина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Утяшин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Утяшина Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Утяшина Людмила
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно