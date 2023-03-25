Утяшина Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУтяшина Галина Васильевна

Утяшина Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1956

Отец: Утяшин Василий Фёдорович

Мать: Мария

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close