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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Кирилл Иванов
Отец ребёнка: ?
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: ?
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Исидор Иванов
Отец ребёнка: ?
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: ?
д.Кашкуринские Старины