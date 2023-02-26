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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Кирилл Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: ?
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Исидор Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Кашкуринские Старины