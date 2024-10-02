Vuori (O.S. Varis) Hannes (Johannes) Antinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVuori (O.S. Varis) Hannes (Johannes) Antinpoika

Vuori (O.S. Varis) Hannes (Johannes) Antinpoika

Место рождения

Kiihtelysvaara, Suomi

Дата рождения

1892

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Varis Antti Pekanpoika

Мать: Waris (Pekkarinen) Ida Antintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Vuori Ent. Waris (Kuisma) Irene

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Niskanen (Vuori) ?

Мать ребёнка: Vuori Ent. Waris (Kuisma) Irene

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Vuori Ent. Waris (Hermanson) Amelia Johanna

Работа или профессия
Неизвестно
Carpenter, General Contractor
Рождение ребёнка
26.10.1921

Сын: Ward E Vuori Raymond Johannes

Мать ребёнка: Vuori Ent. Waris (Hermanson) Amelia Johanna

Эмиграция
17.07.1928
Смерть
1962

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