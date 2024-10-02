Vuori (O.S. Varis) Hannes (Johannes) Antinpoika
Место рожденияKiihtelysvaara, Suomi
Дата рождения1892
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Niskanen (Vuori) ?
Мать ребёнка: Vuori Ent. Waris (Kuisma) Irene
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Carpenter, General Contractor
Рождение ребёнка
26.10.1921
Сын: Ward E Vuori Raymond Johannes
Мать ребёнка: Vuori Ent. Waris (Hermanson) Amelia Johanna
Эмиграция
17.07.1928