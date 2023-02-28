Гликерия Ермолаева
Место рождения
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.05.1799
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1800
Сын: Михалченков Стефан Иванов
Отец ребёнка: Михалченков Иван Петров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1806
Отец ребёнка: Михалченков Иван Петров
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1808
Отец ребёнка: Михалченков Иван Петров
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно