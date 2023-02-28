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Гликерия Ермолаева

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Ермолай

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.05.1799

Муж: Михалченков Иван Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1800

Сын: Михалченков Стефан Иванов

Отец ребёнка: Михалченков Иван Петров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1806

Сын: Михалченков Семён Иванов

Отец ребёнка: Михалченков Иван Петров

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1808

Сын: Михалченков Иван Иванов

Отец ребёнка: Михалченков Иван Петров

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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