Марья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Василий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Васильев

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Данила Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Васильев

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Евгения Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Васильев

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Васильев

Смерть
Неизвестно
Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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