Марья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Василий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Данила Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Евгения Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Васильев
Смерть
Неизвестно