Данила Герасимов 1833 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Данила Герасимов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1833 ст., Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

умер 1848 ст., Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Отец
Герасим Васильев1797 ст. г.р.
Мать
Марья Сергеева1804 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: Герасим Васильев

Мать: Марья Сергеева

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
1848 ст.
Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

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