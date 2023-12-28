Данила Герасимов
мужской, родился 1833 ст., Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
умер 1848 ст., Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
ОтецГерасим Васильев1797 ст. г.р.
МатьМарья Сергеева1804 г.р.
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Рождение
1833 ст.
Отец: Герасим Васильев
Мать: Марья Сергеева
Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1848 ст.
Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область