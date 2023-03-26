Полунин Кузьма Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунин Кузьма Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полунин Захарий Мефодиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1879 ст.

Дочь: Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Полунина Елизавета Дмитриевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полунина Елизавета Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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