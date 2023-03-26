Полунин Кузьма Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полунин Захарий Мефодиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1879 ст.
Дочь: Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Полунина Елизавета Дмитриевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно