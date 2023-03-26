Полунина (--) Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1871 ст.
Сын: Полунин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Полунин Кузьма Захарович
Рождение ребёнка
21.11.1874 ст.
Отец ребёнка: Полунин Кузьма Захарович
Рождение ребёнка
25.11.1879 ст.
Дочь: Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Полунин Кузьма Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно