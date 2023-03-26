Полунина (--) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина (--) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1871 ст.

Сын: Полунин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Полунин Кузьма Захарович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.11.1874 ст.

Сын: Полунин Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Полунин Кузьма Захарович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.11.1879 ст.

Дочь: Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Полунин Кузьма Захарович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полунин Кузьма Захарович

Смерть
Неизвестно
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