Наталия (Петрова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия (Петрова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

20.08.1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1808

Сын: Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.08.1822
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: горячка
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