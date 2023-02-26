Наталия (Петрова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смерти20.08.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1808
Сын: Пётр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Смерть
20.08.1822
Причина смерти: горячка