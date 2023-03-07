Горшенина (Гаврилова) Агрофена
Место рождения
Дата рождения1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Гавриловъ Савелий
Мать: Гаврилова Фекла
Рождение ребёнка
1830
Сын: Горшенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.07.1833
Дочь: Соломония
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1834
Сын: Горшенинъ Карпъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.07.1838
Сын: Горшенинъ Илья
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Иванъ