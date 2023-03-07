Горшенина (Гаврилова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Гаврилова) Агрофена

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Гавриловъ Савелий

Мать: Гаврилова Фекла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Горшенинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1833

Дочь: Соломония

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Горшенинъ Карпъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1838

Сын: Горшенинъ Илья

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенинъ Иванъ

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