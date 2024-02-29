Комнаткин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комнаткин Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комнаткин Егор Федорович

Мать: Никулина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
05.07.1981

Дочь: Комнаткина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Задорожная Людмила Александровна

Рождение ребёнка
16.03.1985

Дочь: Комнаткина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Задорожная Людмила Александровна

Рождение ребёнка
03.04.?

Дочь: Комнаткина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Задорожная Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожная Людмила Александровна

Смерть
Неизвестно
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