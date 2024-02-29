Комнаткин Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1981
Дочь: Комнаткина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Задорожная Людмила Александровна
Рождение ребёнка
16.03.1985
Дочь: Комнаткина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Задорожная Людмила Александровна
Рождение ребёнка
03.04.?
Дочь: Комнаткина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Задорожная Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно