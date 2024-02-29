Комнаткин Егор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комнаткина Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Никулина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никулина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комнаткин Владимир Егорович
Мать ребёнка: Никулина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
08.08.1955
Дочь: Комнаткина Альбина Егоровна
Мать ребёнка: Никулина Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно