Комнаткин Егор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комнаткин Егор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комнаткина Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Никулина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комнаткин Иван Егорович

Мать ребёнка: Никулина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комнаткин Владимир Егорович

Мать ребёнка: Никулина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
08.08.1955

Дочь: Комнаткина Альбина Егоровна

Мать ребёнка: Никулина Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно

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