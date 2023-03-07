Земскова (Чекалова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Чекалова) Устинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1873

Отец: Чекаловъ Яковъ

Мать: Чекалова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Земсковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1897

Сын: Земсковъ Александръ

Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1903

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1904

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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