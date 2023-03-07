Земскова (Чекалова) Устинья
Место рождения
Дата рождения01.10.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1873
Отец: Чекаловъ Яковъ
Мать: Чекалова Васса
Бракосочетание
27.01.1893
Муж: Земсковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
07.07.1897
Сын: Земсковъ Александръ
Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
25.06.1903
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
09.12.1904
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ