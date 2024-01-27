Сливков Slivkoff Slivkov Jack Nicholas
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.04.1895
Дата смерти11.07.1975
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1895
Россия
Рождение ребёнка
25.10.1917
Дочь: Vera Jack
Мать ребёнка: Anna Jack Яковлевна
Oregon, USA
Рождение ребёнка
07.11.1919
Дочь: Eleanor-Nora Jack
Мать ребёнка: Anna Jack Яковлевна
Merrill, Klamath, Oregon, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna Jack Яковлевна
Смерть
11.07.1975
Sacramento County, California, USA