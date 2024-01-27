Сливков Slivkoff Slivkov Jack Nicholas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливков Slivkoff Slivkov Jack Nicholas

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.04.1895

Дата смерти

11.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1895

Отец: Сливков Slivkoff Никифор Nekefer Степанович Stephan Gregory

Мать: Alice-Pearl Larinov

Россия
Рождение ребёнка
25.10.1917

Дочь: Vera Jack

Мать ребёнка: Anna Jack Яковлевна

Oregon, USA
Рождение ребёнка
07.11.1919

Дочь: Eleanor-Nora Jack

Мать ребёнка: Anna Jack Яковлевна

Merrill, Klamath, Oregon, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna Jack Яковлевна

Смерть
11.07.1975
Sacramento County, California, USA
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