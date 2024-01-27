(Cheechov) Anna Jack Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Cheechov) Anna Jack Яковлевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.02.1894

Дата смерти

29.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1894

Отец: Чичев Cheechov Яков Степанович Jacob Steven

Мать: Чичева Cheechov Матрена Martha Павловна

Россия
Рождение ребёнка
25.10.1917

Дочь: Vera Jack

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Slivkov Jack Nicholas

Oregon, USA
Рождение ребёнка
07.11.1919

Дочь: Eleanor-Nora Jack

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Slivkov Jack Nicholas

Merrill, Klamath, Oregon, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сливков Slivkoff Slivkov Jack Nicholas

Смерть
29.01.1952
Solano County, California, USA
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