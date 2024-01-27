(Cheechov) Anna Jack Яковлевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.02.1894
Дата смерти29.01.1952
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1894
Россия
Рождение ребёнка
25.10.1917
Дочь: Vera Jack
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Slivkov Jack Nicholas
Oregon, USA
Рождение ребёнка
07.11.1919
Дочь: Eleanor-Nora Jack
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Slivkov Jack Nicholas
Merrill, Klamath, Oregon, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1952
Solano County, California, USA