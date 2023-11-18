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Грибанов Никита Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Грибанов Константин Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1858

Жена: Грибанова Акилина Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.12.1861

Дочь: Грибанова Варвара Никитична

Мать ребёнка: Грибанова Акилина Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1864

Сын: Грибанов Василий Никитич

Мать ребёнка: Грибанова Акилина Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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