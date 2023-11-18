Грибанов Никита Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Грибанов Константин Ильич
Бракосочетание
02.11.1858
Рождение ребёнка
04.12.1861
Дочь: Грибанова Варвара Никитична
Мать ребёнка: Грибанова Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
23.07.1864
Мать ребёнка: Грибанова Акилина Семеновна
Смерть
Неизвестно