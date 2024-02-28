Фунотова/Фонотова/ Ксения Левтеровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиДо 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Рождение ребёнка
04.03.1868
Сын: Фуното/фонотов/ Гавриил Георгиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович
Бракосочетание
До 1868
Рождение ребёнка
07.11.1869
Дочь: Бешева Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович
Смерть
До 1873
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно