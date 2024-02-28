Фунотова/Фонотова/ Ксения Левтеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФунотова/Фонотова/ Ксения Левтеровна

Фунотова/Фонотова/ Ксения Левтеровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

До 1873

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1868

Сын: Фуното/фонотов/ Гавриил Георгиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Бракосочетание
До 1868

Муж: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
07.11.1869

Дочь: Бешева Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Смерть
До 1873
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close