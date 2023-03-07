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Кропачев Михаил Иванов

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Место рождения

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Кропачев Иван Андреев

Мать: Кропачева Марфа Леонтьева

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Шабалина Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Кропачева Дарья Петрова

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Ашихмина Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Кропачева Дарья Петрова

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Кузнецова Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Кропачева Дарья Петрова

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Желбинина? Дарья Михайлова

Мать ребёнка: Кропачева Дарья Петрова

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Кропачева Дарья Петрова

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропачева Дарья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1792
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
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