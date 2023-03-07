Кропачев Михаил Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Кропачев Иван Андреев
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Шабалина Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Кропачева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Ашихмина Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Кропачева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Кузнецова Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Кропачева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Желбинина? Дарья Михайлова
Мать ребёнка: Кропачева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Кропачева Дарья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кропачева Дарья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1792