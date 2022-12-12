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Гараев Гадельша Мубаракшович

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.03.1935

Дата смерти

24.01.1988

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1935

Отец: Гараев Мубаракша Гараевич

Мать: Гараева Масеризиган Сунгатовна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гараева Райса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гараева Райса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гараева Райса

Смерть
24.01.1988
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