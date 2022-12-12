Гараева Масеризиган Сунгатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараева Масеризиган Сунгатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1935

Сын: Гараев Гадельша Мубаракшович

Отец ребёнка: Гараев Мубаракша Гараевич

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гараев Мубаракша Гараевич

Смерть
Неизвестно
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