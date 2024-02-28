Тихонькова (Чистякова) Федосья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонькова (Чистякова) Федосья Ефимова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

20.04.1835

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Чистяков Ефим Ермолаев

Мать: Чистякова Варвара Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1808

Муж: Тихоньков Яков Егоров

Рождение ребёнка
04.07.1809

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1811

Дочь: Феодосия Яковлева

Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1814

Дочь: Харитина Яковлева

Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1817

Сын: Тихоньков Мартын Яковлев

Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1819

Сын: Тихоньков Илья Яковлев

Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1821

Сын: Тихоньков Евфимий Яковлев

Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1824

Дочь: Ксения Яковлева

Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1827

Сын: Тихоньков Власий Яковлев

Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
20.04.1835
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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