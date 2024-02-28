Тихонькова (Чистякова) Федосья Ефимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти20.04.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Чистяков Ефим Ермолаев
Бракосочетание
26.01.1808
Рождение ребёнка
04.07.1809
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров
Рождение ребёнка
28.05.1811
Дочь: Феодосия Яковлева
Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров
Рождение ребёнка
07.10.1814
Дочь: Харитина Яковлева
Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров
Рождение ребёнка
16.04.1817
Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров
Рождение ребёнка
20.07.1819
Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров
Рождение ребёнка
22.12.1821
Сын: Тихоньков Евфимий Яковлев
Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров
Рождение ребёнка
18.01.1824
Дочь: Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров
Рождение ребёнка
11.02.1827
Отец ребёнка: Тихоньков Яков Егоров
Смерть
20.04.1835
Причина смерти: от горячки