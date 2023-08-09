Тихоньков Мартын Яковлев
Место рождения
Дата рождения16.04.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1817
Отец: Тихоньков Яков Егоров
Бракосочетание
31.01.1836
Жена: Тихонькова Анна Данилова
Рождение ребёнка
Около ?.10.1837
Дочь: Иустина Мартинова
Мать ребёнка: Тихонькова Анна Данилова
Рождение ребёнка
02.12.1838
Сын: Тихоньков Аввакум Мартынов
Мать ребёнка: Тихонькова Анна Данилова
Смерть
Неизвестно