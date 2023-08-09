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Тихоньков Мартын Яковлев

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

16.04.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1817

Отец: Тихоньков Яков Егоров

Мать: Тихонькова Федосья Ефимова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1836

Жена: Тихонькова Анна Данилова

Рождение ребёнка
Около ?.10.1837

Дочь: Иустина Мартинова

Мать ребёнка: Тихонькова Анна Данилова

Рождение ребёнка
02.12.1838

Сын: Тихоньков Аввакум Мартынов

Мать ребёнка: Тихонькова Анна Данилова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно