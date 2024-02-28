Тимохин Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1900
Рождение ребёнка
?.03.1926
Дочь: Левина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Тимохина Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
20.06.1937
Сын: Тимохин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Тимохина Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно