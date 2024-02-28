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Тимохин Михаил Тимофеевич

Место рождения

Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

15.11.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.03.1926

Дочь: Левина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Тимохина Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
20.06.1937

Сын: Тимохин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Тимохина Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимохина Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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