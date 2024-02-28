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Kodres (Ainelo) Heljo

Место рождения

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond

Дата рождения

01.12.1923

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

После 1943 г.р.
1953 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1923

Отец: Ainelo Jaan

Мать: Ainelo Elli

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Место жительства
С 1941 по 1946
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
депортирована с семьей из Эстонии в Сибирь
Рождение ребёнка
После 1943

Сын: Kodres ?

Отец ребёнка: Kodres Johannes

Рождение ребёнка
1953

Сын: Kodres Jüri

Отец ребёнка: Kodres Johannes

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kodres Johannes

Смерть
1999
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