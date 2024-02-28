Kodres (Ainelo) Heljo
Место рождения
Дата рождения01.12.1923
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1923
Отец: Ainelo Jaan
Мать: Ainelo Elli
Место жительства
С 1941 по 1946
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
депортирована с семьей из Эстонии в Сибирь
Рождение ребёнка
После 1943
Сын: Kodres ?
Отец ребёнка: Kodres Johannes
Рождение ребёнка
1953
Сын: Kodres Jüri
Отец ребёнка: Kodres Johannes
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kodres Johannes
Смерть
1999