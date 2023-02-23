Успенский Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенский Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара Андреевна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара Андреевна

Смерть
Неизвестно
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