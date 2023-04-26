(Мартемьянова) Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мартемьянова) Тамара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Мартемьянов Андрей Павлович

Мать: Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Успенский Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Успенский Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Успенский Алексей Владимирович

Смерть
Неизвестно
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