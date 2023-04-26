(Мартемьянова) Тамара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Мартемьянов Андрей Павлович
Мать: Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Успенский Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Успенский Алексей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно