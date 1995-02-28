Евтушенко (Романенко) Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1941
Дата смерти28.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилов Анатолий Петрович
Бракосочетание
22.06.1963
Рождение ребёнка
17.01.1965
Отец ребёнка: Шилов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
07.05.1967
Отец ребёнка: Шилов Анатолий Петрович
Смерть
28.02.1995