Евтушенко (Романенко) Нина Андреевна 01.11.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евтушенко (Романенко) Нина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1941

Дата смерти

28.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1941

Отец: Романенко Андрей Иванович

Мать: Ковалёва (Свинарева) Таисия Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтушенко Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
06.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Анатолий Петрович

Бракосочетание
22.06.1963

Муж: Шилов Анатолий Петрович

Ики-Чонос, Целинный муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
17.01.1965

Сын: Шилов Петр Анатольевич

Отец ребёнка: Шилов Анатолий Петрович

Ики-Чонос, Целинный муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
07.05.1967

Сын: Шилов Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Шилов Анатолий Петрович

Ики-Чонос, Целинный муниципальный район, Республика Калмыкия
Смерть
28.02.1995
Ики-Чонос, Целинный муниципальный район, Республика Калмыкия

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