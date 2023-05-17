Лахменков Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛахменков Егор Иванович

Лахменков Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1891

Дочь: Барсукова Лукерья Егоровна

Мать ребёнка: Лахменкова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
09.09.1899

Сын: Лахменков Михаил Егорович

Мать ребёнка: Лахменкова Аксинья Ивановна

Дятлово, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лахменкова Василиса Егоровна

Мать ребёнка: Лахменкова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лахменков Александр Егорович

Мать ребёнка: Лахменкова Аксинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close