Лахменков Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1891
Дочь: Барсукова Лукерья Егоровна
Мать ребёнка: Лахменкова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1899
Сын: Лахменков Михаил Егорович
Мать ребёнка: Лахменкова Аксинья Ивановна
Дятлово, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лахменкова Василиса Егоровна
Мать ребёнка: Лахменкова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лахменков Александр Егорович
Мать ребёнка: Лахменкова Аксинья Ивановна
Смерть
Неизвестно