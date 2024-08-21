Фесько Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесько Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фесько Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Пётр

Отец ребёнка: Фесько Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Антон

Отец ребёнка: Фесько Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Михаил

Отец ребёнка: Фесько Дмитрий

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