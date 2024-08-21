Фесько Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фесько Иван
Мать: Фесько Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Михаил
Мать ребёнка: Фесько Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фесько Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Антон
Мать ребёнка: Фесько Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Пётр
Мать ребёнка: Фесько Анастасия