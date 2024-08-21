Фесько Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесько Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фесько Иван

Мать: Фесько Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Михаил

Мать ребёнка: Фесько Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фесько Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Антон

Мать ребёнка: Фесько Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Пётр

Мать ребёнка: Фесько Анастасия

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