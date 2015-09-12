Адиясевич Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адиясевич Павел

Место рождения

Тульчин, Винницкая область, Украина

Дата рождения

02.06.1956

Дата смерти

12.09.2015

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Адиясевич Евдокия Петровна

Тульчин, Винницкая область, Украина
Рождение ребёнка
12.02.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нерубайское, Одесская область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.09.2015
с. Большая балка, Одесская область, Украина
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