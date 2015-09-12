Адиясевич Павел
Место рожденияТульчин, Винницкая область, Украина
Дата рождения02.06.1956
Дата смерти12.09.2015
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Тульчин, Винницкая область, Украина
Рождение ребёнка
12.02.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нерубайское, Одесская область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.09.2015
с. Большая балка, Одесская область, Украина