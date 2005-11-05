Адиясевич (Чепелюк) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адиясевич (Чепелюк) Евдокия Петровна

Место рождения

Тульчин, Винницкая область, Украина

Дата рождения

09.08.1929

Дата смерти

05.11.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульчин, Винницкая область, Украина
Рождение ребёнка
12.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тульчин, Винницкая область, Украина
Рождение ребёнка
02.06.1956

Сын: Адиясевич Павел

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тульчин, Винницкая область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.11.2005
Винницкая область, Украина
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Винницкая область, Украина