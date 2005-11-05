Адиясевич (Чепелюк) Евдокия Петровна
Место рожденияТульчин, Винницкая область, Украина
Дата рождения09.08.1929
Дата смерти05.11.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульчин, Винницкая область, Украина
Рождение ребёнка
12.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Тульчин, Винницкая область, Украина
Рождение ребёнка
02.06.1956
Сын: Адиясевич Павел
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Тульчин, Винницкая область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.11.2005
Винницкая область, Украина
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Винницкая область, Украина