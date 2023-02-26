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Домна Федотова

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Место рождения

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1853 г.р.

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1884

Отец: Федот Евдокимов

Мать: Бодюлькова Мария Ильина

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1903

Муж: Александр Макаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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