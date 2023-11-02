Овсянкина (Жарикова) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянкина (Жарикова) Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843 или 1844

Дата смерти

13.08.1870

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 или 1844

Отец: Жариков Никита Никитич

Мать: Жарикова Василиса Николаевна

Бракосочетание
28.10.1862

Муж: Овсянкин Герасим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1865

Дочь: Овсянкина Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Овсянкин Герасим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1866

Сын: Овсянкин Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Овсянкин Герасим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1869

Дочь: Овсянкина Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Овсянкин Герасим Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
13.08.1870
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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