Овсянкина (Жарикова) Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843 или 1844
Дата смерти13.08.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 или 1844
Бракосочетание
28.10.1862
Рождение ребёнка
14.01.1865
Дочь: Овсянкина Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Овсянкин Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
24.10.1866
Сын: Овсянкин Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Овсянкин Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
11.04.1869
Дочь: Овсянкина Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Овсянкин Герасим Яковлевич
Смерть
13.08.1870