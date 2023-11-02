Овсянкин Герасим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянкин Герасим Яковлевич

Овсянкин Герасим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 или 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 или 1846

Отец: Овсянкин Яков Илларионович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1862

Жена: Овсянкина Анна Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1865

Дочь: Овсянкина Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Овсянкина Анна Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1866

Сын: Овсянкин Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Овсянкина Анна Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1869

Дочь: Овсянкина Ирина Герасимовна

Мать ребёнка: Овсянкина Анна Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.06.1871

Жена: Овсянкина Пелагея Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1872

Сын: Овсянкин Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Овсянкина Пелагея Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close