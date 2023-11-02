Овсянкин Герасим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844 или 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1844 или 1846
Отец: Овсянкин Яков Илларионович
Бракосочетание
28.10.1862
Жена: Овсянкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
14.01.1865
Дочь: Овсянкина Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Овсянкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
24.10.1866
Сын: Овсянкин Дмитрий Герасимович
Мать ребёнка: Овсянкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
11.04.1869
Дочь: Овсянкина Ирина Герасимовна
Мать ребёнка: Овсянкина Анна Никитична
Бракосочетание
30.06.1871
Рождение ребёнка
14.10.1872
Сын: Овсянкин Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Овсянкина Пелагея Фроловна
Смерть
Неизвестно