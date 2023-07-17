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Семушин Филипп Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Около 1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Семушин Кирилл Леонтьевич

Мать: Семушина Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1917

Сын: Семушин Фёдор Филиппович

Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1924

Сын: Семушин Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семушина Виктор Филиппович

Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семушина Софья Филипповна

Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семушин Василий Филиппович

Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семушина Мария Филипповна

Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семушина Алька Филипповна

Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семушин Виталий Филиппович

Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна

Смерть
Около 1934
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