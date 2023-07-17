Семушин Филипп Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиОколо 1934
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Семушин Кирилл Леонтьевич
Мать: Семушина Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1924
Сын: Семушин Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семушина Виктор Филиппович
Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семушина Софья Филипповна
Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семушин Василий Филиппович
Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семушина Мария Филипповна
Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семушина Алька Филипповна
Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семушин Виталий Филиппович
Мать ребёнка: Семушина Агриппина Ивановна
Смерть
Около 1934