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Забиров Аркадий Николевич

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Место рождения

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1954

Отец: Забиров Николай Романович

Мать: Забирова Зоя Ивановна

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1976

Сын: Забиров Роман Аркадьевич

Мать ребёнка: Забирова Нина Николаевна

Яр, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1979

Дочь: Забирова Татьяна Аркадьевна

Мать ребёнка: Забирова Нина Николаевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.05.1991

Сын: Забиров Николай Аркадьевич

Мать ребёнка: Забирова Нина Николаевна

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забирова Нина Николаевна

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