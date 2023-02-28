Забиров Аркадий Николевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1954
Отец: Забиров Николай Романович
Мать: Забирова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1976
Мать ребёнка: Забирова Нина Николаевна
Яр, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1979
Дочь: Забирова Татьяна Аркадьевна
Мать ребёнка: Забирова Нина Николаевна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.05.1991
Сын: Забиров Николай Аркадьевич
Мать ребёнка: Забирова Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Забирова Нина Николаевна