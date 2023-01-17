Забирова (Гуляева) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забирова (Гуляева) Нина Николаевна

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Место рождения

Кузюмово, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузюмово, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1976

Сын: Забиров Роман Аркадьевич

Отец ребёнка: Забиров Аркадий Николевич

Яр, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1979

Дочь: Забирова Татьяна Аркадьевна

Отец ребёнка: Забиров Аркадий Николевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.05.1991

Сын: Забиров Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Забиров Аркадий Николевич

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забиров Аркадий Николевич

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