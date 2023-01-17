Забирова (Гуляева) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.11.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1976
Отец ребёнка: Забиров Аркадий Николевич
Яр, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1979
Дочь: Забирова Татьяна Аркадьевна
Отец ребёнка: Забиров Аркадий Николевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.05.1991
Сын: Забиров Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Забиров Аркадий Николевич
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно