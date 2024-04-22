Горбунов Андрей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения11.11.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1859
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Егорова (Георгиева)
Рождение ребёнка
С 1890 по 1891
Дочь: Горбунова Матрена Андреева
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Егорова (Георгиева)
Рождение ребёнка
12.10.1902
Дочь: Горбунова Параскева Андреева
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Егорова (Георгиева)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно