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Горбунов Андрей Кузьмич

Место рождения

Крашенева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

11.11.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1859

Отец: Горбунов Козьма Димитриев

Мать: Горбунова Татьяна Никонова

Крашенева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Горбунов Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Егорова (Георгиева)

Рождение ребёнка
С 1890 по 1891

Дочь: Горбунова Матрена Андреева

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Егорова (Георгиева)

Крашенева, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.10.1902

Дочь: Горбунова Параскева Андреева

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Егорова (Георгиева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Евдокия Егорова (Георгиева)

Смерть
Неизвестно
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